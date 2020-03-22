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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Koronavirüs tedbirleri - Nizip - GAZİANTEP

Koronavirüs tedbirleri - Nizip - GAZİANTEP

- Nizip Belediyesi ekiplerinin sokak ve caddeleri dezenfekte çalışmalarıKoronavirüs tedbirleriGAZİANTEP (AA) - Gaziantep , Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. Gaziantep 'in Nizip ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları dezenfekte etti.Gündüz ortak kullanım alanları ile iş yerlerinde dezenfekte çalışması yapan ekipler, gece ise bulvar, cadde ve sokaklarda ilaçlama araçlarıyla dezenfekte işlemini sürdürüyor.Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşlardan, panik yapmadan özellikle kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini isteyerek, "Dezenfekte işlemini sürekli tekrarlayacağız. Ekiplerin kullandıkları araçların içerisinde özel solüsyon var. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Belediye olarak gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs 

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