Koronavirüs tedbirleri - GAZİANTEP

- Belediye çalışanlarının toplanması - Araçların yola çıkışı - Ekiplerin dezenfekte çalışmalarının havadan görüntüleri - Park, yok ve iş yerlerinin dezenfekte edilmesiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, Gaziantep Kalesi çevresindeki cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.
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