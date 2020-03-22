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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Koronavirüs tedbirleri - GAZİANTEP

Koronavirüs tedbirleri - GAZİANTEP

- Belediye çalışanlarının toplanması - Araçların yola çıkışı - Ekiplerin dezenfekte çalışmalarının havadan görüntüleri - Park, yok ve iş yerlerinin dezenfekte edilmesiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, Gaziantep Kalesi çevresindeki cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Koronavirüs Kaldırımlar 

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