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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Koronavirüs tahin-pekmez satışlarını arttırdı

Koronavirüs tahin-pekmez satışlarını arttırdı

Helva çeşitleri

Koronavirüs İmalathane Bağışıklık Sistemi 

-Tahin ve pekmez
-Helvacı Serkan Argüden tahin döküyor
-Tarihi helvacı dışarıdan görünüm ve tabelası
-Tahin helvasının bıçakla kesilmesi
-Helva almaya gelen vatandaşlar
-Helva almaya gelen bir vatandaşın konuşması

( BALIKESİR - ÖZEL)- Asırlık helvacı, tahin helvası siparişlerine yetişemiyor- "Nöbetçi Helvacı" gibi çalışıyor. BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 103 yıllık helva imalatçısı Serkan Argüden dünyanın 153 ülkesi ile birlikte ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeniyle helva, tahin ve pekmez siparişlerine yetişmekte güçlük çekiyor. Bandırma'da 1917 yılından bu yana tahin helvası, pekmez ve tahin imalatı ve satışı gerçekleştiren tarihi Hasan Çavuş Helvası, korona virüs salgını nedeniyle adeta nöbetçi helvacı gibi çalışmaya başladı.
103 yıldır helva üretimi gerçekleştiren ailenin 4. kuşak temsilcisi olarak hizmet veren Serkan Argüden, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini ve gece gündüz imalathanede ürün yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Tahinin bağışıklık sistemine faydası bilimsel olarak kanıtlandı" Tahinin bağışıklık sistemine olan faydasının bilimsel olarak kanıtlandığını ifade eden Argüden, "Firmamız yaklaşık 103 yıldır helva üretimine devam ediyor. Başta tahin helvası ve çeşitleri olmak üzere tahin, pekmez ve köpük helva üretimi yapmaktayız. Dedelerimizden aldığımız bilgiler ışığında en doğal şekilde üretimimize devam ediyoruz. Son dönemde dünyayı ve ülkemizi saran koronavirüs illetinden insanları korumak için tahin, pekmez ve helvaya aşırı bir rağbet var. Tahinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış bir gerçek var. Günlük enerji ve besin değerlerini yükselten tahin ve bundan üretilen tahin helvası günümüzde vatandaşlar tarafından bu nedenle yoğun tüketiliyor" dedi.

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