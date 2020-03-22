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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Koronavirüs sebebi ile Başkent’te sokaklar boş kaldı

Koronavirüs sebebi ile Başkent’te sokaklar boş kaldı

-Boş kalan bulvar,cadde ve sokak görüntüleri

Koronavirüs Uttu Bakanlık 

--Detaylar

( ANKARA - ÖZEL) ANKARA

- Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele eden Türkiye’de alınan önlemler sonrasında Başkent’te bulvarlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı mücadelede önlemler artarak devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeler doğrultusunda daha önce kapatılan iş yerlerine berberler ve kuaförlerde eklendi. Virüsün daha çok yaşlılar üzerinde etkili olması sebebi ile de dün akşam saatlerinde ise 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunanlarında sokağa çıkmaları bakanlık tarafından kısıtlandı. Alınan son önlemlerin ardından ise Başkent’in en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi ile ara sokaklarda araç ve insan trafiği yok denecek kadar azdı. Ayrıca iş verenler de alınan tedbirlere uyarak dükkanlarını kapalı tuttu.
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