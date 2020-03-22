Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkan yaşlılar uyarıldı - RİZE
- Belediye ekiplerinin yaşlılarla ilgilenmesiRİZE (AA) - Rize 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı. İçişleri Bakanlığının dün yayımlanan genelgesinin ardından Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediye zabıta ekipleri tarafından tespit edilen bazı yaşlılar, uyarılarak evlerine gönderiliyor.
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