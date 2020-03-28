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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Koronavirüs ihbarı yapılan otomobil, polisi harekete geçirdi - ANTALYA

Koronavirüs ihbarı yapılan otomobil, polisi harekete geçirdi - ANTALYA

- Polis kontrol noktasında durdurulan araç - Araçtakilerin ateşinin ölçülmesi - Kişilerin kendi araçlarıyla polis eskortu ve ambulans eşliğinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülmesi - Kişilerin hastaneye girmesiKoronavirüs ihbarı yapılan otomobil polisi harekete geçirdi - Uygulama noktasında durdurulan araçtakiler, sağlık ekiplerinin kontrolünden sonra hastaneye götürüldüANTALYA (AA) - Antalya 'da, bir araçta yeni tip koronavirüslü (Kovid - 19) hasta bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine, uygulama noktasında durdurulan otomobildekiler sağlık ekiplerince kontrol edildi.Polis İmdat hattına e - posta aracılığıyla yapılan ihbarla harekete geçen ekipler, plakası belirtilen otomobili şehir girişindeki Sarısu uygulama noktasında durdurdu. Aracın uygun bir yere alınmasını sağlayan polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi.Uygulama noktasına gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobildeki 3 kişinin ateşini ölçtü. Gerekli değerlendirmenin ardından 3 kişi, kendi araçlarıyla polis eskortu ve ambulans eşliğinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.Araçtakilerin, yaklaşık iki hafta önce Almanya'dan geldikleri ve Kemer ilçesinde kendilerini karantina altında tuttukları öğrenildi.

Koronavirüs Karantina Harekete Geç Sağlık Ekipleri Kontrol Noktası 

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