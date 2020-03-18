Korona’ya kolonyalı şarkı

-Hasretcan Toprak ve Tolgahan Cansever ile röportaj



( OSMANİYE - ÖZEL)- Fatih Bulut’un “Çok sevdim yalan oldu” şarkısını korona virüs ile ilgili uyarlama yapan gençlerin şarkısı beğeni topladı OSMANİYE



- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Fatih Bulut’un “Çok sevdim yalan oldu” şarkısını korona virüsle ilgili uyarlama yapan gençlerin şarkısı beğeni topladı. Kadirli’de düğünlerde müzik yapan orkestra grubunda bulunan Hasretcan Toprak ve Tolgahan Cansever isimli iki genç Fatih Bulut’un “Çok sevdim yalan oldu” şarkısını korona virüse uyarlama yaptı. “Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim herkes kolonya döktüler” diye başlayan şarkıyı sosyal medyaya yükleyen gençlerin şarkısı yoğun ilgi topladı. Düğünlerin iptal olduğunu belirten Hasretcan Toprak, “Bizde arkadaşlarla sıkılıyoruz. Ne yapalım boş durmayalım dedik ve korona virüse şarkı yaptık” şeklinde konuştu.

(SLÇ-



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