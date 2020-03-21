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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Korona virüsüne karşı 'Mesafeli bank' dönemi

Korona virüsüne karşı 'Mesafeli bank' dönemi

banklarda oturan 60 yaş üzeri vatandaşlar

Gezin Kalaba Alabalık Şili 

-kalabalıktan detaylar
-tekli banklar
-diğer bankların sökülmesi
-farkı açılardan detaylar

( BURSA )- Güzel havayı gören vatandaşlar uyarıya aldırış etmeden sokaklara akın etti- Bursa sokaklarında gezinen vatandaşların yaş ortalamasının ise 60'ın üzerinde olması dikkat çekti BURSA

- Güzel havayı gören Bursalılar, çarşıya pazara akın etti. Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşların yaş ortalamasının ise 60'ın üzerinde olması dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediyesi de korona virüsüne karşı sosyal mesafeli bank dönemini hayata geçirdi. Türkiye genelinde vatandaşların evden çıkmaması konusunda uyarılar ardı ardına gelirken, Bursa’da vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek çarşıya akın etti. Alışverişin haricinde gezmek içinde vatandaşların sokaklarda dolaştığı görülürken, yaş ortalamasının ise 60’ın üzerinde olması dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’de korona virüsüne karşı sosyal mesafeli bank dönemini başlattı. Bursa’nın çeşitli bölgelerinde tek kişilik bankları daha önceden vatandaşın hizmetine sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsünden sonra ise 3 kişilik bankları sökerek yerlerine tek kişilik bankları yerleştirdi. Vatandaşların büyük beğenisini kazanan banklarda, vatandaşlar gönül rahatlığı ile oturmanın keyfini çıkardı.
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