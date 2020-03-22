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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Korona virüsüne aldırmayarak sahile koştular

Korona virüsüne aldırmayarak sahile koştular

Caddebostan sahil

Alışkanlık Kalaba Alabalık 

-Spor yapan vatandaşlar
-Röportaj
-Drone görüntüsü
-Detay

( İSTANBUL - DRONE)- Sahili dolduran vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL

- Korona virüsüne karşı evde kal çağrılarına aldırış etmeyen vatandaşlar sahilleri doldurdu. Caddebostan Sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşlar havadan görüntülendi. Dünyada etkisini sürdüren korona virüsüne karşı her alanda alınan önlemler günden güne devam ediyor. İstanbul’da bazı vatandaşlar ise havayı güzel bularak korona virüs tehlikesine aldırmadan kendilerini dışarı attı. Caddebostan sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşlar havadan görüntüledi. Caddebostan sahilinde spor yapan vatandaşlar, “Spor alışkanlık oldu bize. 15, 20 yıldır spor yapıyorum. Cadde bostan sahili normalde daha kalabalık oluyor. Burada pedal çevirecek alan bulamazsınız bence insanlar gayet dikkate almış. Korana virüsünden korunmak için bence sporda yapmak lazım. Bizde önlemler alıyoruz. Spordan sonra eve gidip duş alarak evden dışarı çıkmıyoruz” diye konuştu Öte yandan Caddebostan sahilinde spor yapan vatandaşlar ve yürüyüş yapan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi
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