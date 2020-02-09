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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
- Korona virüsü salgını nedeniyle ölü sayısı 813'e yükseldi - Salgında yaşanan can kaybı SARS'ı geçti - Japonya, Çin dışında hastalığın en çok görüldüğü ülke oldu İzle

- Korona virüsü salgını nedeniyle ölü sayısı 813'e yükseldi - Salgında yaşanan can kaybı SARS'ı geçti - Japonya, Çin dışında hastalığın en çok görüldüğü ülke oldu İzle

Çin geneli detay

( PEKİN ) - Korona virüsü salgını nedeniyle ölü sayısı 813'e yükseldi- Salgında yaşanan can kaybı SARS'ı geçti- Japonya, Çin dışında hastalığın en çok görüldüğü ülke oldu PEKİN

Misyon Bild Irak 


- Korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 813'e yükselirken, salgının yol açtığı can kaybı SARS'ı geride bıraktı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Çin anakarasındaki 811, Hong Kong ve Filipinler'deki birer ölüm vakasıyla dünya genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 813'e ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü 89 ölüm, 2 bin 656 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, ülke genelindeki toplam vaka sayısının ise 37 bin 198'e çıktığı bildirildi.
Ölümlerin 780'i salgının ilk kez ortaya çıktığı Hubei eyaletinde yaşandı. Salgının yol açtığı can kaybı SARS'ı geride bıraktı Korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 813'e yükselmesiyle salgının yol açtığı can kaybı, SARS'ı geride bırakmış oldu. 2002-2003 yıllarında meydana gelen SARS virüsü kaynaklı salgında dünya genelinde 774 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, Wuhan kentinde Perşembe günü korona virüsü nedeniyle ABD vatandaşı 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Japonya Dışişleri Bakanlığı da Japon vatandaşı bir kişinin korona virüsü nedeniyle Wuhan'da hayatını kaybettiğini duyurdu. Çin sınırları dışında korona virüsü kaynaklı vaka sayısı 300'ü geçerken, Çin dışında hastalığın en çok görüldüğü ülke ise 90 vaka ile Japonya oldu.
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