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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
- Korona virüsü komşuluklarına engel olamadı

- Korona virüsü komşuluklarına engel olamadı

Komşuların kapı önünde çekilmiş cep telefonu görüntüsü

( ARTVİN ) ARTVİN

Sosyal Medya Cep Telefonu 


- Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan 27 yıllık kapı komşuları, korona virüsü nedeniyle evde kalınca çareyi kapı önünde sohbet etmekte buldular. Kahvelerini alan komşuların kapı önü sohbeti sosyal medyada büyük beğeni topladı. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler ve uyarılar art arda geldi. Artvin’in Arhavi ilçesi Boğaziçi mahallesine yaşayan 27 yıllık kapı komşuları Nurdan Yıldız (58) ve Naciye Gerdan (74) korona virüsü salgını nedeniyle ev ziyaretlerine bir süre ara verdiler. Evden çıkmayan iki arkadaş, komşuluk bağlarını ise farklı bir yöntemle sürdürüyorlar. 1 metre mesafe kuralına uyan Nurdan Yıldız ve Naciye Gerdan, kapı önüne koydukları sandalye sohbetlerine ara vermeden devam ediyorlar. Kahvelerini yudumlayan ve sohbetlerini yapan iki komşunun, bu görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. 27 yıllık iki komşu, “korona bizi bitirdi. Çarşıya da çıkamıyoruz. Bir birlerimize gidemediğimiz için barı kapıda kahvelerimiz içelim” dediler. (AG-ÖS-Y)
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