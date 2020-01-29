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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Korona virüsü Kapadokya’yı etkiledi: Çinli turist sayısında azalma bekleniyor İzle

Korona virüsü Kapadokya’yı etkiledi: Çinli turist sayısında azalma bekleniyor İzle

KAPADOKYA'DA BALONA BİNEN TURİSTLERDEN GÖRÜNTÜLER

Gesi Allah 

-SICAK HAVA BALONLARINDAN GÖRÜNTÜLER
-TÜRSAP KAPADOKYA BTK BAŞKANI TALİP ALDEMİR İLE RÖP

( NEVŞEHİR ) - Korona virüsü Kapadokya’yı etkiledi- Kapadokya bölgesinde Çinli turist sayısında azalma bekleniyor-2019 yılında bölgeyi 275 bin Çinli turist ziyaret etti NEVŞEHİR

- Çin’de ortaya çıkan korona virüsü Türkiye’de turizmi etkileyeceği gibi özellikle Kapadokya Bölgesini ziyaret eden Çinli turist sayısında azalma bekleniyor. Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Korona virüsü, Kapadokya bölgesini ziyaret eden Çinli turist sayısında da ciddi oranda azalma bekleniyor. 2019 yılında Kapadokya bölgesini 275 bin Çinli turist ziyaret ederken turizmciler 2020 yılında ise bu rakamın virüs tehdidinin devam etmesi halinde ciddi anlamda düşüş bekliyor. TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Talip Aldemir yaptığı açıklamada Çin’de ortaya çıkan Korona virüsünün turizmi ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Aldemir, “Korona virüsü şuanda tüm dünyayı tehdit eden bir virüs olarak gündemimize geldi. Umarız biran önce bu virüsün anti virüsü bulunur. Kimseyi daha fazla tedirgin etmeden, tehdit etmeden kapanır. Bunun etkileri ülke turizmimizi çok ciddi şekilde etkileyeceği gibi özellikle Kapadokya 2018 yılında ki Çin’in Türkiye yılı ilan edilmesinden sonra çok ciddi anlamda Çin’den ülkemize ve Kapadokya bölgemize turist akımı gerçekleşti. Şuan için ciddi anlamda Sağlık Bakanlığı’nın önlemlerini aldığını biliyoruz. İnşallah biran önce kapanır ve turizmimizi etkilemez diye düşünüyoruz” dedi.
“Kapadokya’da iptaller var” Çin’de ortaya çıkan korona virüsünün ardından bölgeyi ziyarete gelecek olan Çinli turistlerin rezervasyon iptallerinin olduğunu söyledi.

TÜRSAB Kapadokya BTK Başkanı Talip Aldemir, “Bölgemizde şuanda tedirginlikler var. İptallerimiz ciddi anlamda olmasa da var” şeklinde konuştu.
(COŞ-Aö-
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