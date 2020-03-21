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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Korona virüsü dinlemeden sahilde piknik yapmaya devam ediliyor

Korona virüsü dinlemeden sahilde piknik yapmaya devam ediliyor

Piknik yapanlardan görüntü

Kırköy 

-Sahildeki vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da yaşayan bazı vatandaşlar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeni ile yetkililerin ‘Dışarıya çıkmayın, evde kalın’ uyarılarını dikkate almayarak sahilde piknik yapmaya devam ediyor. Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgının önüne geçilmesi için özellikle Sağlık Bakanlığı ve devletin diğer organları vatandaşlara ‘Dışarı çıkmayın, evde kalın’ uyarısı yaptı. İstanbul’da bazı vatandaşlar bu uyarıları dikkate almayarak gündüz olduğu gibi akşamda Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy sahiline giderek piknik yapmaya devam etti.
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