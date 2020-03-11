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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Korona virüse karşı okullar dezenfekte edildi

Korona virüse karşı okullar dezenfekte edildi

Tokat'ta korona virüse karşı okullarda ilaçlama çalışması

Öğretmenler Osmanpaşa Öğretmen Kullar Öğrenciler 

-Sınıfların ilaçlanarak dezenfekte edilmesi
-Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İlhan Yayar, röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığının talimatı doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Tokat’ta da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yapıldı. İl merkezinde eş zamanlı olarak Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu, Gaziosmanpaşa Lisesi ile İbn-i Kemal İlkokulunda öğrencilerin ders saati çıkışında ilaçlama yapıldı. Özel kıyafetli ekipler özel hazırlanan solüsyonu sınıflarda öğrencilerin ellerini temas ettiği yerlere sıktı. Ayrıca bez yardımı ile masa ve sıralar, kapı kolları ile cam kenarları temizlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İlhan Yayar, Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrenci ve öğretmenleri tarafından üretilen dezenfektanla ilaçlanma çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Çin’de başlayan ve bütün dünyayı saran korona virüsünün etkilerini en aza indirmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın öncülüğünde okullarımızda öğrencilerin elinin değdiği her yeri daha duyarlı ve sağlıklı olması için dezenfekte çalışması yapıyoruz. Sınıflarda sıralar, masalar, pencere kulpları, yemekhaneler, kantinler, koridorlar, tuvaletlerin periyodik olarak temizlikleri yapılarak öğrencilerimizin sağlıklı güvenli bir şekilde okulda bulunmaları sağlıyoruz” dedi.
(Nİ-GF-
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