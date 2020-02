Korona virüs, telefon piyasasını olumsuz etkiledi İzle

-Çin’den gelen ürünlerin görüntüsü

- Telefon parçalarının neredeyse tamamının üretildiği Çin’de ortaya çıkan Korona Virüs, piyasayı olumsuz etkiledi. Türkiye geçici süreyle Çin'den ürün alımını durdururken telefon aksesuarı ve yedek parça fiyatları yükseldi. Telefon teknik servis çalışanı Ramazan Emer, “Çin’den parça ithal edemediğimiz için burada elimizde olan malzemeleri toptancılarımız fiyatları yükseltti” dedi.

Çin’deki Korona salgını cep telefonu piyasasını olumsuz etkiledi. İthalatçıların salgın sebebiyle Çin’e gidememesinden dolayı piyasada yedek parça ve aksesuar sıkıntısı başladı.

Sıkıntı beraberinde zam dalgasını da getirdi. Esnaflar ise bu durumdan dolayı müşterilerinin de sıkıntı çektiğini belirtti.

Esnaf Mustafa Gözükızıl, “Çin’de ki korona virüsü şuanda piyasayı olumsuz bir hava ile etkiledi. Hatta bazı ürünlerde stoklar tükenmek üzere ama elimizden geldiği kadar direniyoruz. Fiyatlarda geçiş yapmamaya çalışıyoruz. Fiyatlar yükseliyor ama biz şuanda müşterimize yansıtmıyoruz ve tüketim de dediğimiz gibi hızla devam ediyor. Bu telefon sektöründe insanların ihtiyaçları var. Elimizden geldiği kadar direneceğiz” dedi.

“Her sene Çin’de olan bir tatil” Telefon teknik servis yetkilisi Nazif Yetim korona virüsü’nün aslında etkilemediğini Çin’de her yıl telefon malzemeleri açısından tatil olduğunu söyleyen Yetim, “Korona virüsü ile ilgili her yerin kapandığı üretim yapılmadığı söyleniyor ama bu her sene Çin’de olan bir tatil. Nisan ayının 8’ine kadar bu tatil var yüzde 50 kapasiteyle her sene bu üretim yapılıyor. Bu birkaç tane toptancının piyasayı kızıştırmak elindeki malı satmak, kara borsa yapmak için uydurduğu birkaç tane yalandan bir tanesi aslında ben böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. İşte Çin’den alışveriş yapan ithalatçılarımız var, onlarla çalışan toptancılarımız var. Bu sadece bana bir şehir efsanesi gibi geliyor bana” şeklinde ifade etti.

“Malzemeleri toptancılar fiyatları yükseltti” Telefon teknik servis tamiri yapan Ramazan Emer telefon piyasasında parça bakımından çok fazla etki ettiğini belirtti.

Emer, “Korona virüsünden dolayı Çin’den parça ithal edemediğimiz için burada elimizde olan malzemeleri toptancılarımız fiyatları yükseltti. Bu bize, bizden de müşterilerimize yansıdı. Bundan dolayı müşterilerimizin azalması müşteri kaybımız çok fazla oldu” dedi.

Vatandaşlar ise sıfır telefonların fiyatlarının yükselmesi sebebiyle, ikinci el telefonlara ilgi gösteriyor.



