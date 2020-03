Korona virüs nedeniyle online dans eğitimleri başladı

-Röportaj

( İSTANBUL )- Korona virüs dans eğitimine engel olamadı İSTANBUL



- Maltepe’de bir dans kursu, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerinde bulunan katılımcılarına uzaktan online dans eğitimi vermeye başladı.

'Dans dilediğin yerde' sloganıyla yola çıkan eğitmenler, kursiyerlerine görüntülü bağlanarak dans etmeyi öğretiyor. Maltepe’de faaliyet gösteren bir dans kursu, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, ‘dans dilediğin yerde’ diyerek kursiyerlerine uzaktan eğitim vermeye başladı.

Alanında uzman dans eğitmenleri, çocuk ve yetişkin olmak üzere her yaştan katılımcısına online ve interaktif olarak dans eğitimi veriyor. Bale, hip hop, oryantal, modern dans ve latin dansları alanlarında ve toplamda 1000 kişiye hizmet verilen online sistemle, kursiyerler evlerinde eğitmenler eşliğinde dans ediyor. Dans okulunun işletmecisi Yusuf Gül, “Biz bu projeye 6 ay önce başladık. Aslında dezavantajlı bölgelere dansı ulaştırmak için. Bir köy okuluna dansı götürebilmek için ya da engelli vatandaşımıza hizmet verebilmek için bu projeyi başlatmıştık. Ancak korona virüs sebebiyle bakanlık tarafından eğitim kurumlarının kapatılmasıyla ilgili yazı aldık. Bununla ilgili tüm gereklilikleri yerine getirerek kurumlarımızı kapattık. Sonrasında, ‘neden online dansı yapamayalım?’ diye düşünerek bu projemizi aktif hale getirdik. Ve şu an latin, oryantal, hip-hop branşlarında hizmetimizi tüm öğrencilerimizle paylaşmaya başladık. Tüm dans sever dostlarımızla ve kurumlarla bu projeyi paylaştık. Şu an tüm ülkede dansa devam edebilir hale geldik” dedi.

“Çocuklar öğretmenleriyle sınıf ortamında gibi” Şu ana kadar toplamda bin öğrenciye bu şekilde hizmet verdiklerini belirten Gül, “Hemen hemen herkes dansa devam edebiliyor. Bu sistem sayesinde çocuklar öğretmenleriyle bir sınıf ortamındalar. Ailelerin ve çocukların da çok güzel geri dönüşleri var. ‘Tıpkı sınıfta gibiyiz, sınıf ortamını yaşıyoruz. Bu sıkıntılı dönemlerde bize bu hizmeti verdiğiniz için teşekkür ederiz’ diyen velilerimiz var” diye konuştu.





