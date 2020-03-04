- Korona korkusu tuvalet kağıdı raflarını boşalttırdı



- Avustralya’da korona virüsü salgını nedeniyle marketlere akın eden halk, tuvalet kağıdı raflarını boşalttı. Salgına karşı önlemde tuvalet kağıdı bir ihtiyaç olarak görülmezken uzmanlar, bunun sürü psikolojisinden kaynaklandığını belirtiliyor. Avustralya’da 42 kişide korona virüsü görülmesi ve bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine paniğe kapılan halk önlemleri arttırdı. Sydney kentinde süpermarket rafları, gıda ve temizlik malzemesi stoku yapmak isteyen müşteriler tarafından dakikalar içinde boşaltıldı. Marketlere akın eden Avustralyalıların tuvalet kağıdı raflarını boşaltması ise virüse karşı alınan önlemlerin en ilginci oldu. Son 48 saat içinde satışlar zirve yaparken, bazı halka açık tuvaletlerde ise tuvalet kağıtlarının çalındığı bildirildi.

Satışların patlaması üzerine yetkililer halkı panikle satın almayı durdurmaya çağırdı. Avustralya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Dr. Brendan Murphy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tuvalet kağıtlarının alınmasının şu anda yapılacak mantıklı bir şey olmadığı konusunda insanları ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.

Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden Doçent Nitika Garg, tuvalet kağıdı satın alma çılgınlığının fırsatları kaçırma korkusundan (FOMO) kaynaklanabileceğini söyledi.



Garg, "Eğer bu kişi satın alıyorsa, komşum satın alıyorsa bir nedeni olmalı ve benimde buna dahil olmam gerekiyor diye düşünüyorlar” ifadeleriyle satın almanın nedenini açıkladı.

Tuvalet kağıtlarının benzer bir şekilde Çin’de peçete yerine kullanmak için ya da maske yerine geçici olarak kullanabileceği düşüncesiyle stoklandığını ifade eden Garg, daha önce benzeri görülmemiş bir durum yaşandığını ifade etti.

Korona virüsü salgını konusunda insanların tam olarak ne yapması gerektiğini bilmediğini söyleyen Garg, "Hazırlanmak istiyorlar. Çünkü kontrolü elde tutmak için yapabilecekleri tek şey bu" dedi.

Tüketici uzmanı Dr. Rohan Miller ise bu durumun hayatı kolaylaştıran yaşam tarzının görüldüğü kent toplumunun bir yansıması olduğunu ifade ediyor. Miller, "Kıtlık ve yetersizliğe alışık değiliz. İstediğimiz zaman istediğimizi seçip almaya alışkınız. Tuvalet kağıdı almaya koşuşturmak bu durumu sürdürmek için sadece bir sürü psikolojisi" diye konuştu.

Avustralya makamlarından yapılan resmi açıklamalarda, insanlara doğru hijyen uygulamaları yapmaları ve ellerini yıkamaları tavsiye edilmişti. Ayrıca, halka gerekli görülürse iki haftalık yiyecek ve içme suyu ile ev eşyaları stoku hazırlamaları önerilmişti. Öte yandan, tuvalet kağıtları satışlarındaki artış benzer bir şekilde Singapur, Japonya ve Hong Kong’da da görüldü.





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