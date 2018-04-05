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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kornea nakliyle hem ışığa hem ailesine kavuşmak istiyor - GAZİANTEP Haberi

Kornea nakliyle hem ışığa hem ailesine kavuşmak istiyor - GAZİANTEP Haberi



Dernek binasından görüntüMuhammed Hasan el - Şeyh'in açıklamasıDerneğin bahçesindesohbetGAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Suriye'de rejime ait savaş uçaklarının bombardımanı sırasında çadırında çıkan yangın sonucu görme yetisini kısmen kaybeden Muhammed Hasan el - Şeyh, kornea nakli ile karanlık dünyasının aydınlanacağı günün hayalini kuruyor.Halep'e bağlı Bab ilçesinde eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan Şeyh, iç savaş sırasında ilçeyi işgal eden terör örgütü DEAŞ tarafından evinden zorla çıkarıldı.Ailesiyle çadırda yaşamaya başlayan Şeyh, yaklaşık 2,5 yıl önce Esed rejimine ait savaş uçaklarının bombardımanı sırasında kaldıkları çadırın yanması sonucu görme yetisini kaybetti.Yakınları tarafından Türkiye sınıra getirilen, buradan da ambulansla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Şeyh, uzun süren tedavisi ve ameliyatlara rağmen sağlığına kavuşamadı.Doktorların sadece yurt dışından yapılacak kornea nakli ile yeniden görebileceğini belirttiği Şeyh, hem sağlığına hem de Bab'da kendisini bekleyen eşi ve çocuklarına kavuşmanın hayaliyle yaşıyor.

İç Savaş Yurt Dışı Terör Örgütü Ameliyat Kornea Nakli 

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