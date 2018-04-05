Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kornası takılan park halindeki araç alev alev yandı

Kornası takılan park halindeki araç alev alev yandı

Yanan aracın görüntülenmesi

Polis Polis Ekipleri 

-İtfaiyenin söndürme çalışması
-Detaylar

( KASTAMONU --ÖZEL-HD) KASTAMONU

- Kastamonu’da kornası takılan ve ardından alev topuna dönen park halindeki araç, kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Cebrail Mahallesi Simsar Sokak üzerinde Abdullah Yılmaz’a ati 37 SK 150 plakalı park halindeki otomobilin, iddialara göre birden kornası çalmaya başladı.
Kornası takılan ve bir süre çalan kornanın ardından aracın elektrik aksamında kısa devre yaşanması sonucu yangın çıktı. Alev topuna dönen aracın yandığını görün vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında araç, kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı