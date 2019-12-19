Korna çalan kadın sürücüyü darbeden şüpheli yakalandı - İSTANBUL Haberi
- Zanlının Eyüpsultan Polis Merkezi'ne getirilmesiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da trafikte kendisine korna çalan kadın sürücüyü darbeden şüpheli yakalandı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, öndeki aracın ani fren yapması üzerine korna çalan kadın sürücü Ş.A'yı darbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Bir başka sürücünün cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri inceleyen ekipler, 34 CLP 792 plakalı araç sürücüsü H.H.B'yi yakaladı.Sürücü H.H.B'ye yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek ihlalinden 108 lira ceza kesildi.Trafikte saldırıya uğrayan kadın sürücü Ş.A'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli H.B.B. hakkında adli işlem yapılmak üzere Eyüpsultan Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım