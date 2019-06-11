Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Korkuteli’ni dolu ve sel vurdu, yollar zarar gördü

Korkuteli’ni dolu ve sel vurdu, yollar zarar gördü

Selde zarar gören yolların açılması

Sağanak Yağış Tarım Su Baskını Hayvan 

-Antalya Büyükşehir Belediyesinin çalışması
-Sel sularının akışı
-Genel detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Korkuteli ilçesine bağlı İmecik Mahallesi ile İmecik susuzunda dolu ve şiddetli yağmur, tarım arazilerinde zarara neden oldu. Beydağlarından gelen sel nedeniyle Muhammet Küçükkuşa’a ait 25 Küçükbaş hayvan telef olurken, İmecik mahallesinde 2 evi su bastı. Dün akşam saatlerindeki sağanak yağışla birlikte Beydağlarından gelen sel suları İmecik Mahallesi Susuz mevkiinde ev ve hayvan barınaklarında zarara yol açtı. Gece saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet birimi ekipleri ve vatandaşlar su baskının yaşandığı yerlerde tahliye çalışmasında bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet birimi ekipleri, evleri ve ahırları zarar gören vatandaşların yardımına koşarak tahliye ettirdi. İmecik Mahalle Muhtarı Ali Küçüksolak, İmecik mahallesinde 2 evi su bastı, İmecik susuzunda Muhammet Küçükkuş’a ait 25 Küçükbaş hayvan telef oldu. Beydağlarından gelen sel sularından ekili tarım arazilerimiz zarar gördü” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı