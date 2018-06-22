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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Korkuteli’nde yaz yağmuru sele döndü, tarım arazileri sular altında kaldı

Korkuteli’nde yaz yağmuru sele döndü, tarım arazileri sular altında kaldı

Sel suları altında kalan Karpuz tarlaları

Tarım Aşırı Yağış Yaz Yağmuru Irak 

-Suların zarar verdiği domatesler
-Sel suyunun zarar verdiği tarım arazileri
-Üretici Lütfi Çetmi ile Röp.
-Detaylar

( ANTALYA -HD) ANTALYA

- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kargalık deresinden akan sel suları, ilçeye bağlı Kargın mahallesinde karpuz ve kavun tarlaları ile domates bahçelerini sular altında bıraktı. Kargın Mahalle Muhtarı Ramazan Kara, dün akşam saatlerinde aşırı yağış sonrası meydana gelen taşkın nedeniyle mahallede hasar oluştuğunu söyledi.

Çiftçilerin arazilerindeki ürünlerinin neredeyse tamamının zarar gördüğünü belirten Muhtar Kara, “Domates tarlası kullanılamaz hale geldi. Ekilin onlarca dönüm kavun ve karpuz tarlaları sular altında kaldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.
Karpuz ve domates üreticisi Lütfi Çetmi, aşırı yağış nedeniyle Kargın Mahallesi içinden geçen derelerin taşarak tarım arazilerine zarar verdiğini ifade etti.
Açıkta üretilen domates, karpuz, kavun gibi sebzelerin zarar gördüğünü dile getiren üretici Lütfi Çetmi “Allah bundan daha kötüsünü göstermesin. Her yıl bu afeti yaşıyoruz. Bahçeleri ve tarım arazilerini dolaştım, çok kötü sel olmuş. Burada dere yataklarının dar olmasından kaynaklanan taşkınlar sonrası sel suları tarım arazilerimize, bahçelerimize ve sebzelerimize büyük zarar verdi. Devlet Su İşlerinden bu derenin biraz daha genişletilmesini ve devlerimizin desteklerini bekliyorum. Bizim burada domates ekili tarlamızda büyük zarar oluştu. Sadece bu tarlada 20 bin lira civarında zararımız var” dedi.
Garkın Mahallesinde özellikle tarım alanlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilirken, karpuz, domates ve sebze ekili tarlalarda fidelerin çok büyük zarar gördüğü belirtildi.
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