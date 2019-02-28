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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Korkut'ta açılan kurslara ilgi - MUŞ

Korkut'ta açılan kurslara ilgi - MUŞ

- Kadınlar ve genç kızların ürün hazırlamaları - El sanatlarından genel detaylar - Kadınların dikiş makinelerinde çalışması - Çalışmalardan genel detaylar - Kurs usta öğreticisi Hamdiye Özkan ile röportaj - 4 çocuk annesi Miyeser Güç ile röportajMUŞ (AA) - Muş 'un Korkut ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan kurslar yoğun ilgi görüyor.İlçeye bağlı Altınova beldesinde açılan dikiş nakış ve el sanatları kursuna katılan kadınlar, hazırladıkları ürünlerle aile bütçelerine de katkı sağlıyor.Usta öğreticisi Hamdiye Özkan, yaptığı açıklamada, kursa kadın ve genç kızların katıldığını söyledi.

Kurslarının geçen yıl ekim ayında başladığını ifade eden Özkan, "Yaklaşık 30 kursiyerimiz var. Kursiyerlerimiz ayrıca yazma, iğne oyası gibi ürünler yapıyor. Kızlar kursumuza ilgi gösteriyor. Dışarıdan sipariş de alıyoruz. Kızlar çoğunlukla çeyizlerini yapıyor." diye konuştu.
Bu yıl kursa katıldığını belirten 4 çocuk annesi Miyeser Güç, "Burada hem meslek öğreniyorum hem de elde ettiğim gelirle çocuklarımı okutuyorum. Gayet güzel bir kursumuz var. 4 çocuğum okuyor, bu kursa gelmeseydim onlara maddi açıdan çok yardımcı olamazdım." dedi.

Genç Kız Siyer Genç Kızlar Seydim El Sanatları 

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