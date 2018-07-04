'Korkusuz kahramanlar'ın halatlar üzerindeki tehlikeli mesaisi - BURSA
"Korkusuz kahramanlar"ın halatlar üzerindeki tehlikeli mesaisi - BURSA - Teleferik hattının drone görüntüleri - Bakım çalışmalarından detaylar - Bursa Teleferik A.Ş İşletme Mühendisi Yavuz Serkan Karakoç'un konuşması - Bakım ekibinin lideri Muzaffer Çelik'in konuşması"Korkusuz kahramanlar"ın halatlar üzerindeki tehlikeli mesaisi - Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.Ş'nin "Korkusuz kahramanlar'' olarak nitelendirilen bakım ekibi, tüm olumsuz hava şartlarına rağmen metrelerce yüksekliğindeki direkler ve halatlar üzerine çıkıp görevlerini yerine getiriyor - Bursa Teleferik A.Ş İşletme Mühendisi Yavuz Serkan Karakoç: - "Ekip olarak kolay bir iş yapmıyoruz. İnsan taşıyoruz, bunun sorumluluğunda görev yapıyoruz"BURSA (AA) - HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.Ş'nin "Korkusuz kahramanlar'' olarak bilinen bakım ekibi, tüm olumsuz hava şartlarına rağmen metrelerce yüksekliğindeki direklere çıkıp, halatlar üzerinde zorlu mesai yapıyor.Üst düzey güvenlik tedbirlerinin alındığı ve sadece eğitimli ve sertifikalı personelin görev aldığı teleferikte, her yıl yaz ve kış aylarında düzenli olarak 44 direk, çelik halatlar ile bütün kabin ve istasyonların bakımı gerçekleştiriliyor. Bursa ile Uludağ arasında 3 ana istasyondan oluşan 9 kilometre uzunluğundaki teleferik hattında görevli 10 uzman personel, söz konusu bakım dönemlerinde 30 ile 50 metre yüksekliğindeki direklerde halatlar üzerinde mesleklerini icra ediyor. Uzman ekibin halatlar üzerindeki çalışması vatandaşlar tarafından da heyecan ve ilgiyle takip ediliyor. Bursa Teleferik A.Ş İşletme Mühendisi Yavuz Serkan Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferiğin 2014 yılında yenilendiğini hatırlattı.Dünyanın en uzun hatlarından birine sahip olduklarını belirten Karakoç, "3 ana istasyondan oluşan hattımızda 140 kabinle 10 saniyede bir insan taşıyoruz. Bu kadar önemli olan hattın bakımını da uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz." dedi. Karakoç, teleferiğin bakımlarının yılda iki kez yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Yaz ve kış aylarında ekibimiz önemli bir görev yapıyor. Sıcak - soğuk demeden özenle bakımlarımızı yapıyoruz. Hattımız, Teferrüç - Kadıyayla arası 11, Kadıyayla - Sarıalan arası 14, Sarıalan - Oteller Bölgesi arası 19 olmak üzere 44 direkten oluşuyor. Tüm bu hattın bakımını 10 kişilik bakım ekibimiz gerçekleştiriyor. Bakımlar zor oluyor ama önce kendi güvenliğimizi alıyoruz. Yaklaşık 30 ile 50 metre yüksekliğindeki direklerde görev yapan ekibimiz, en zor şartlarda bile görevlerini başarıyla yerine getiriyor."Yaptıkları görev sırasında tüm ekibin oldukça dikkatli olması gerektiğini anlatan Karakoç, "Kolay bir iş yapmıyoruz. İnsan taşıyoruz, bunun sorumluluğunda görev yapıyoruz. Biz de buraya çıkarken bir risk taşıyoruz. Yaptığımız en küçük hata bizim canımıza mal olabilir. Biz de bunu dikkate alarak önemler alıyoruz. Direğe çıktığımız andan itibaren yaptığımız tek olay, bilgilendirme, sürekli konuşma ve birbirimizi takip etme. Özellikle birbirimizi kolluyoruz." dedi. - "İşimizi severek yapıyoruz"Bakım ekibinin lideri Muzaffer Çelik, görevlerinin teleferik hattının en verimli bir şekilde durdurmadan çalışmasını sağlamak olduğunu anlattı.Tellerin üzerinde zorlu bir görev yaptıklarının altını çizen Çelik, "Tellerin üzerinde çalışmak zor ama güvenlik önlemlerimiz var. Sonunu kadar bu önlemlerimizi kullanıyoruz. Her işin olduğu gibi bizim işimizin de zorlukları çok fazla. Kışın eksi derecelerde, soğukta çalışmak zorundayız ama işimiz bu. İşimizi severek yapıyoruz. Korkumuz yok, alışkınız. Ufak tefek heyecanlar oluyor ama atlatıyoruz bunu." diye konuştu. Ekibin bakın operatörü Hakkı Gümüşten de kendisinin 4 yıldan beri burada görev yaptığını söyledi.
Bakım zamanlarının güzel ve eğlenceli geçtiğini anlatan Gümüşten, şunları kaydetti:"Öncelikle işimizi severek yapıyoruz. Lodos, kar gibi zorlu şartları atlatabiliyoruz. Eksi 20 - 25 derecelerde direğe çıktığımız oldu. O an işimize odaklanıyoruz. Can taşıyoruz burada. Bunun bilinciyle görevimizi yapıyoruz. Bizi bu yükseklikte tellerin üzerinde görenlerin ilk sorusu 'Korkmuyor musunuz?' oluyor. Hayır, korkmuyoruz. 'Korkusuz kahramanlar' diyorlar bize. Bu da bize güven veriyor."