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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Korkuluklarına kavuşan Sarıyer Sahili havadan görüntülendi

Korkuluklarına kavuşan Sarıyer Sahili havadan görüntülendi

Sahilin havadan genel görüntüsü

Sahil Yolu Korkuluk Küçük Çocuk 

-Korkulanların yakın olarak görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL - ÖZEL - HD) İSTANBUL

- Sarıyer’de denize düşme vakalarının artması nedeniyle Vatandaşların talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi sahil şeridine dizdiği korkulukların büyük bölümü tamamlandı. Korkuluklar ile yeni sahil yolu ise havadan görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer’de vatandaşların denize düşme vakalarının artması sonucu gelen talepler üzerine korkuluk çalışmasına başlamıştı. İBB, Sarıyer sahilinde 2 bin 100 metrelik korkulukların büyük bölümü bitirildi. Büyük bir çoğunluğu yerleştirilen korkulukların son durumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde ailelerin küçük çocuklarını güvenle aileleri ile birlikte Sariyer Sahili'ne yürüyüş yaptığı görülüyor. (AFS-EY
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