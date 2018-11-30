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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Korkuluğun sivri ucu öğrencinin ayağına saplandı

Korkuluğun sivri ucu öğrencinin ayağına saplandı

Öğrenciden detaylar

Demir Korkuluk Korkuluk Bild Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekipleri
-çevredekiler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ayağına korkuluk demiri saplanan öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesindeki Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu'nda 7'inci sınıfa devam eden F.S., oyun oynadığı sırada ayağına okulun bahçesindeki demir korkuluk saplandı. Öğrencilerin haber vermesi üzerine okul idarecileri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan F.S., 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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