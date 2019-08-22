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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Körfez sahili alev alev Haberi

Körfez sahili alev alev Haberi

yangından görüntüler

( BALIKESİR -1)- Alevler sahile indi, yerleşim yerleri tehdit altında- Edremit Körfezinde Akçay ve Dalyan arasındaki sazlık yangını yerleşim alanlarını tehdit ediyor- Alevlerin sahile kadar yaklaştığı alanda vatandaşlar panikle alevleri izliyor- Göçmen kuşların duraklama noktası olan alanda alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor- Alevlere yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği bildirildi BALIKESİR

Bild Helikopter Hayvan 


- Balıkesir'in Edremit ilçesinde turistik tatil bölgeleri Akçay ve Dalyan arasında kalan sazlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Alevlerin sahile ve yola kadar geldiği alanda denizden çıkan tatilciler endişeli gözlerle alevleri izlerken Edremit karayolu üzerindeki bazı noktalarda da karayoluna kadar uzanan alevler yüzünden trafik ilerleyemiyor. Göçmen kuşların duraklama noktası olduğu öğrenilen bölgede alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre Dalyan ve Akçay arasında kalan sahil şeridindeki sazlık alanda aniden çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler sahil şeridi ve yazlıkçıların bulunduğu yerleşim yerine kadar ilerleyince panik olan vatandaşlar alevlere ilk önce kendileri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle sahile kadar inen alevler yüzünden denizde olan vatandaşlar denizden çıkıp endişeli gözlerle alevleri izledi. Akçay ve Dalyan arasındaki karayolunda alevler yüzünden trafik durma noktasına gelirken araçlarından inen vatandaşlar itfaiye ve orman ekiplerine yardıma koştu. Göçmen kuşların uğrak noktası olarak bilinen sazlık alanda çok sayıda canlı türünün de telef olduğu belirtildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken Balıkesir'den havalanan yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına başladı.
Yangının devam ettiği karayolunun halen kapalı olduğu öğrenildi.
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