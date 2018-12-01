Kore ve I. Cihan Harbi şehitleri anıldı

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( ANKARA ) ANKARA



- Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenen “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında Kore Savaşı şehitlerinden Piyade Er İzzet Tosun ve I. Dünya Savaşı şehitlerinden Er Hasan Hüseyin anıldı. Şehitlerin aziz ruhlarını yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında Kore Savaşı şehitlerinden Piyade Er İzzet Tosun ve I. Dünya Savaşı şehitlerinden Er Hasan Hüseyin anıldı. 28 Kasım 2018 tarihinde Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Öğretmen Albay Erhan Altunok’un sunumuyla gerçekleşen törende izleyiciler gözyaşlarına boğuldu. Törende ayrıca terörle mücadele şehidi Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik’in Dağbaşı Operasyonu ile ilgili hatıralarına yazdığı satırlar okundu.

