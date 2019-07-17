Kore şehidinin torunu sokakta yatıp kalkıyor... Tek hayali Fenerbahçe kulübünde çalışmak Haberi

-Şahsın parkta yürümesi, bankta oturması, annesinin kimlik kartını göstermesi, röp.



( YALOVA )- “Annemin adı da Ayla’ydı” YALOVA



- Yalova’daki tek Kore Şehidi Hasan Bilal’in torunu Gökhan Mustafa Bilen (44) maddi sıkıntılar nedeniyle parklardaki banklarda yatıp kalkıyor. Kore Şehidi’nin torunu olan Gökhan Mustafa Biçer Koreli küçük bir kızın hayatının anlatıldığı filme de vurgu yaparak, “Benim annemin adı da Ayla’ydı” dedi.

Kore savaşında 1951 yılında şehit düşen Hasan Bilal’in torunu Gökhan Mustafa Bilen Yalova’da parklardaki banklarda yaşıyor. Annesi Ayla Bilen’le yaşayan Gökhan Mustafa Biçer annesinin vefatı sonrasında yaşadığı maddi sıkıntılar ve sağlık sorunlarına bağlı olarak çalışamamaya başladı.

Önce oturduğu evden de çıkmak zorunda kalan şehit torunu yaklaşık 1 yıldan beri Yalova’da ki parklarda yaşamak zorunda kaldı. Üniversite terk olan Gökhan Mustafa Bilen İngilizce de biliyor. Yalova Valiliği tarafından bir süre önce geçici bir işe yerleştirilen hatta Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından da bir süreliğine bir kuruma yerleştirilen şehit torunu prosedürler gereği birkaç ay sonunda işten ve yaşadığı kurumdan çıkmak zorunda kaldı. Hal böyle olunca yeniden parklarda yatıp kalkmaya başlayan Gökhan Mustafa Biçer tek talebinin hayatını idame ettirebileceği bir işe yerleştirilmek olduğunu dile getiriyor. “Su dahi içmekten çekiniyorum” Böbreklerinin iflas etme noktasına geldiğini de dile getiren şehit torunu, “Böbreklerimin durumu hiç iyi değil. Sürekli olarak su içmem lazım. Ancak su içmek istesem bunun bana maddi bir yükü oluyor. Suyu içince de tuvalete gitmem gerekiyor ki o da maddi olarak bir yük. O nedenle su içmekten dahi çekiniyorum. Aç kalmaya ve çoğu gecelerde aç uyumaya alıştım. Ama susuzluk çok zor oluyor” dedi.

“Annemin adı da Ayla’ydı” Kore’de bir subay tarafından evlat edinilen ve ülkemizde de, “Ayla” adıyla gösterilen filme de vurgu yapan şehit torunu, “Çok ilginç bir tesadüftür ki ben Kore şehidinin torunuyum ve annemin adı da Ayla idi” diye konuştu.

“Hayalim Fenerbahçe kulübünde bir işte çalışmak” Bir dönem kendisinin de futbol oynadığını ve sonra bırakmak zorunda kaldığını vurgulayan Gökhan Mustafa Bilen, “Olmayacağını çok iyi biliyorum. Ancak bir hayalim var. Ben çok koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Beni Fenerbahçe kulübünde ister tesislerin temizliği, ister sahanın otunu yolacağım ya da onların istediği bir işe yerleştirsinler. Bana hayatımı idame ettireceğim kadar da bir maaş versinler yeter” dedi.



