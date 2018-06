Kore gazisinin oğlundan ABD'ye F-35 tepkisi

-- Genel ve detay



( ANKARA - ÖZEL)- Kore gazisinin oğlu Hakan Kumbasar:- "ABD ordusu, 1950'deki Kunuri Muharebelerinde çamura saplandı. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki Birinci Türk Tugayı ve Albay Celal Dora komutasındaki 241. Alay birlikleri, Kuzey Kore birliklerini yenilgiye uğratarak Kunuri'de ABD ordusunu yok olmaktan kurtarmıştır"- "Bu başarı üzerine de o dönemin ABD Kongresi, oy birliğiyle TSK'ya Mümtaz Birlik Nişanı taktı. ABD Kongresi, dünyada ilk defa kendi ülkeleri dışındaki bir silahlı kuvvetler sancağına bu madalyayı takmıştır"- "ABD ordusunu 68 yıl önce cephede kurtaran TSK'ya her zaman destek olunması, askeri, teknolojik alanda işbirliği içinde çalışılması gerekiyor. TSK'nın bugün gelişen teknolojiyle üretilen silahlar ve bilimsel teknolojik araçlardan yararlanması gerekiyor"- "Teknolojide de silah sanayisinde de gelişmiş ürünlerin TSK'ya verilmesi kesin bir karar olmalıdır, verilmemesi de sorgulanmalıdır. Vermeyenler de neden vermediklerini 1950 ve 1953 yılındaki ABD Kongresi'nin oy birliğiyle aldığı ödüllere bakarak tekrardan gözden geçirmelidir" ANKARA



- ABD Senatosu'nun Türkiye'ye F-35 satışının askıya alınmasına ilişkin tasarıyı kabul etmesine Kore gazilerinin yakınlarından tepki geldi. ABD ordusunun 1950'deki Kunuri Muharebelerinde çamura saplandığını anlatan Kore gazisi yakını Hakan Kumbasar, Türk askerinin Kuzey Kore birliklerini yenilgiye uğratarak ABD ordusunun Kunuri'de yok olmasının önüne geçtiğini vurguladı. Kumbasar, ABD ordusunu 68 yıl önce cephede kurtaran TSK'ya her zaman destek olunması, askeri, teknolojik alanda işbirliği içinde çalışılması gerektiğini dile getirdi. ABD Senatosu, Ulusal Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen Savunma Bakanlığı bütçesine ilişkin tasarıyı 10'a karşı 85 oyla kabul etti. Yasanın Türkiye'yi ilgilendiren bölümünde F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını durdurma kararı yer alıyor. ABD Senatosu'nun bu skandal kararına Kore gazilerinin yakınlarından tepki geldi. Kore Gazisi Albay Cihan Kumbasar'ın oğlu Hakan Kumbasar, Birleşmiş Milletler'in (BM), Güney Kore'nin istilası üzerine ABD başta olmak üzere tüm dünyadan yardım istediğini anımsattı. "ABD ordusu yok olmaktan kurtarıldı" Bu kapsamda Türkiye'nin Kore'ye tugay büyüklüğünde askeri güç gönderen ilk devlet olduğunu vurgulayan Kumbasar, ABD ordusunun 1950'deki Kunuri Muharebelerinde çamura saplandığını belirterek, "Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki Birinci Türk Tugayı ve Albay Celal Dora komutasındaki 241. Alay birlikleri, Kuzey Kore birliklerini yenilgiye uğratarak Kunuri'de ABD ordusunu yok olmaktan kurtarmıştır. Bu tarihi bir gerçektir. Bu başarı üzerine de o dönemin ABD Kongresi, oy birliğiyle TSK'ya Mümtaz Birlik Nişanı taktı. ABD Kongresi, dünyada ilk defa kendi ülkeleri dışındaki bir silahlı kuvvetler sancağına bu madalyayı takmıştır" diye konuştu.

Kumbasar, ABD ordusunu 68 yıl önce cephede kurtaran TSK'ya her zaman destek olunması, askeri, teknolojik alanda işbirliği içinde çalışılması gerektiğini ifade ederek, TSK'nın bugün gelişen teknolojiyle üretilen silahlar ve bilimsel teknolojik araçlardan yararlanması gerektiğini dile getirdi. Kumbasar, "Bu mücadele dünya barışı için yapılmıştır. Dünya barışına katkı sağlayan bu devletlerin, dünya durdukça da barışı korumaları ve kendilerini tehlikeden koruyacak cihazlar, araçlar konusunda birbirleriyle işbirliği içinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunu sadece ben değil tüm Kore Savaşı gazi ve şehit yakınları da toplantılarda zaman zaman dile getiriyorlar" şeklinde konuştu.

"ABD Başkanı, Mümtaz Birlik Nişanı'nı arşivlerden çıkarıp incelemeli" ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Kongresi'nin oy birliğiyle TSK'ya verdiği Mümtaz Birlik Nişanı'nı arşivlerden çıkarıp tekrardan incelemesi gerektiğini kaydeden Kumbasar, 1950 ve 1953 yılında Türkiye'nin gösterdiği dostluk ve vefanın ABD Kongresi tarafından tekrar koruması dileği içinde olduğunu söyledi.



Kumbasar, "Teknolojide de silah sanayisinde de gelişmiş ürünlerin TSK'ya verilmesi kesin bir karar olmalıdır, verilmemesi de sorgulanmalıdır. Vermeyenler de neden vermediklerini 1950 ve 1953 yılındaki ABD Kongresi'nin oy birliğiyle aldığı ödüllere bakarak tekrardan gözden geçirmelidir" ifadelerini kullandı. Kumbasar, Kore Savaşı ile ilgili elinde bulunan dokümanları www.koresavasiveizleri.com adlı internet sitesinde bir araya getirdiğini ifade ederek, bu savaşla ilgili elinde doküman olanların da destek olmasıyla Kore kahramanlarının unutulmamasının sağlanacağını düşündüğünü söyledi.



