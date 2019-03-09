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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kore gazisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü

Kore gazisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü

Akdağ ile Akbulut'ın sohbet etmesi

Yerel Seçimler Diyalog Yerel Seçim 

-Akbulut'dan Erdoğan'a övgü

( ERZURUM )- “Atatürk’ten sonraki gördüğüm en büyük lider Erdoğan” ERZURUM

- Erzurum AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ seçim çalışmaları için gittiği Oltu ilçesinde Kore Gazi Zeki Akbulut ile sohbet ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorması üzerine ”Atatürk’ten sonra gördüğüm en büyük lider” cevabını aldı. Sağlık Eski Bakanı ve Erzurum AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, 31 Martta yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalara gittiği Oltu ilçesine bağlı Dutlu mahallesinde 89 yaşında ki Kore Gazisi Zeki Akbulut'u ziyaret etti. İkili arasında geçen gülümseten diyalogların yanı sıra Kore Savaşı ve Suriye’de bulunan Mehmetçik hakkında da sohbet edildi. Prof. Dr. Akdağ’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sorması üzerine ise Kore Gazisi Akbulut, “89 yaşındayım Türkiye’ye Atatürk’ten sonra gelen en büyük lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. O herkesi düşünüyor Türkiye’de artık her şey var, güçlüyüz. Artık Türkiye’nin sahibi var” dedi.

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