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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kore Gazisi Yusuf Babacan son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi Yusuf Babacan son yolculuğuna uğurlandı

Cenazenin getirilmesi

Cenaze Cenaze Namazı Askeri Tören Helal 

-Askerlerden görüntü
-Cenaze namazından görüntü
-Bayrağa sarılı tabuttan görüntü
-Genel ve detay
-Hayatını kaybeden Kore Gazisinin fotoğrafları

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman'da yaşayan 90 yaşındaki Kore Gazisi Yusuf Babacan, düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yaş durumundan dolayı Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesindeki ikametinde vefat eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Yusuf Babacan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kore Gazisi Yusuf Babacan için Adıyaman merkez Yeni Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip askeri tören düzenlendi.
Törene Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, askeri erkan ve yakınları katıldı.
Kore Gazisi Yusuf Babacan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Yusuf Babacan, yakınları ve arkadaşlarından helallik alınarak cenazesi Yeni Mezarlıkta defnedildi.
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