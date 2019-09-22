Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - KÜTAHYA

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - KÜTAHYA

- Cenaze töreninden görüntülerKÜTAHYA (AA) - Kütahya ’da 89 yaşında vefat eden Kore Savaşı gazisi Hüseyin Tırpan'ın cenazesi toprağa verildi.
Cemalettin Mahallesi'ndeki evinde vefat eden gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Ulu Cami'ye getirildi.
Tırpan'ın naaşı, cami bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Gaziler Mezarlığı'nda defnedildi.Üzerinde dedesinin madalyaları olan askeri kıyafetle törene katılan Tırpan’ın torunu Begüm Tırpan, tören mangası ile cenaze aracına kadar yürüdü.Törene Hüseyin Tırpan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, bazı kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

General Cenaze Namazı Cenaze Aracı Cami Bahçesi Askeri Kıyafet 

İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı