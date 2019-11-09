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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

CENAZEDEN GÖRÜNTÜ

Cenaze Cenaze Namazı 

-NAMAZIN KILINMASI
-CENAZE TÖRENİ
-DETAYLAR
-FOTOĞRAF

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta 94 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dikmen düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Zonguldak’ta 94 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dikmen, Uzun süredir organ yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Kore Gazisi Mehmet Dikmen için Hz. Ali Camii'nde tören düzenlendi.
Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Recep Başar, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürü Kemal Gümrükçü ve Askeri Erkan katıldı.
Kore Gazisi Mehmet Dikmen, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Devrek Müfettişler Köyü'ne getirildi.

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