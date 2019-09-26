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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenazenin taşınması

Siyasi Partiler Cenaze Namazı Siyasi Parti Askeri Tören Cenaze Aracı 

-Kore gazisinin tabutundan görüntü
-Cenaze töreninden görüntü
-Tabutun cenaze aracına konulması
-detaylar
-kore gazisinin fotoğrafı

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Yenice ilçesinde, 93 yaşında vefat eden Kore gazisi Selahattin Çakıroğlu askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.Tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Kore Gazisi Selahattin Çakıroğlu (93) için Yenice ilçesine bağlı Merkez Camisinde askeri tören düzenlendi.
Çakıroğlu’nun Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hisar köyünde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Çakıroğlu’nın yakınlarının yanı sıra Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Belediye Başkan Vekili Fikret Cıbır, Gaziler Derneği Başkanı Sebahattin Çorbacı, askeri erkan, siyasi partiler ve sivil toplu kuruluşlarının başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

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