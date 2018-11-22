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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenazenin taşınması

Siyasi Partiler Cenaze Namazı Siyasi Parti Askeri Tören Sivil Toplum 

-Cenaze namazının kılınması
-Dernek başkanı açıklamalar
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Ereğli ilçesinde 88 yaşında vefat eden Kore Gazisi Muhammet Tav, düzenlenen askeri törenin ardından defnedildi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesi Yunus Mahallesinde ikamet eden Kore Gazisi Muhammet Tav, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Muhammet Tav için Ulu Cami'sinde askeri tören düzenlendi.
Kore Gazisi Muhammet Tav'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ulu Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığında defnedildi. Ereğli Muharip Gaziler Derneği Başkanı M. Emin Özyurt, Muhammet Tav'ın 1952-1953 yıllarında Kore'ye gittiğini ve görev yaptığını söyledi.

Özyurt, Muhammet Tav’ın Ereğli’de bulunan 40 gaziden biri olduğunu ve halen 3 Kore Gazisinin ise hayatta olduğunu ifade etti.
Ereğli yaşayan tarihi çınarını kaybettiğini kaydeden Özyurt, ağabeylerini kaybettikleri için üzgün olduklarını da sözlerine ekledi. Cenaze törenine, Ereğli Kaymakam Vekili ve Halkapınar Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Murat Salman, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Osman Koşar, İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan, kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri, askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(CK-AH-
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