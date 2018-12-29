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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Şehit Başsağlığı General Cenaze Cenaze Namazı 


- Önceki gece hayata gözlerini yuman Şanlıurfalı Kore Gazisi Mehmet Kerimoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. 90 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Kerimoğlu’nun cenaze namazı, Hz. Ayşe Camiinde öğle namazının ardından kılındı. Gazinin cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Agbuğa, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile gazinin ailesi ve sevenleri katıldı.
Acılı aileye başsağlığı dileyen Vali Abdullah Erin, gazilik makamının şehitlik makamından sonra en önemli makam olduğunu belirterek her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olacaklarını belirtti.
Kore Gazisi Mehmet Kerimoğlu’nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi.
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