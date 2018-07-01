Kore gazisi doğduğu gün vefat etti Haberi

-Yakınları

-Cenaze namazı

-Helallik

-Askerlerin omuzlarında naşın kaldırılması



( KAHRAMANMARAŞ ) -- Kahramanmaraşlı Kore gazisi Ahmet Demir 87 yaşında hayatını kaybetti KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta yaşayan Kore gazisi Ahmet Demir doğum gününde hayatını kaybetti. Onikişubat ilçesinde ikamet eden Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kore gazisi için öğle namazına müteakip Abdülhamit Han Camii’nde askeri cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, askeri erkan ile muharip gazi üyeleri ve Kore gazisinin yakınları katıldı.

Kore gazinin cenazesi, kılınan namazın ardından Onikişubat ilçesi Büyük Sır Mahallesi mezarlığına defnedildi. Kore Gazisi Ahmet Demir’in 01.07.1931 yılında dünyaya geldiği öğrenildi. (HLL-

