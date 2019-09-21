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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kore gazisi Çakıroğlu son yolculuğuna uğurlandı - SAMSUN

Kore gazisi Çakıroğlu son yolculuğuna uğurlandı - SAMSUN

- Cenaze namazı kılınması - Helallik istenmesi - Askeri tören Kore gazisi Çakıroğlu son yolculuğuna uğurlandı - 90 yaşında yaşama veda eden Kore gazisi Hamdi Çakıroğlu'nın cenazesi, Samsun 'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde 90 yaşında yaşama veda eden Kore gazisi Hamdi Çakıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.Boyacılı Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Çakıroğlu için Boyacılı Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Çakıroğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Çakıroğlu'nun ailesinin yanı sıra Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Recep Ali Üstün, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Çakıroğlu'nun 9 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kabristan Cenaze Cenaze Namazı Askeri Tören 

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