Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kore Gazisi, bayram ziyaretinde helallik istedikten sonra hayatını kaybetti

Kore Gazisi, bayram ziyaretinde helallik istedikten sonra hayatını kaybetti

Cenazeden görüntü

Kabristan Kalp Krizi Cenaze Namazı Bayram Ziyareti Sağlık Ekipleri 

-Bayram günü gazinin yaptığı konuşma
-Askeri törenden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
-Detaylar

( KASTAMONU )- 88 yaşındaki Kore Gazisi Bayram Konuşmasında, “Hakkınızı Helal edin” dedi sonra fenalaşarak hayatını kaybetti KASTAMONU

- Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören köyünde ikamet eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kanat Bayram namazı sonrasında köy meydanında yaptığı konuşmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybetti. Kastamonu’ya Bağlı Taşköprü ilçesi Yukarı Şehirören köyünde Bayramın 1. günü yaşanan olay köy sakinlerini üzüntüye boğdu. Köyde ikamet eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kanat (88), Bayram namazının ardından köy muhtarlı tarafından organize edilen ve geleneksek hale gelen kahvaltı programına katılarak burada köy sakinlerine bir konuşma yaptı Kanat, yaptığı konuşmada “ Haklarınızı helal edin burada bulunan büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim kalın sağlıcakla” dedi ve bu konuşma Gazinin son konuşması oldu. Köy Muhtarı Satılmış Göksu’da Gaziye 10 yıl daha burada yerin ayrıldı sonrasına karışmam şeklinde şaka yaptı. Programın ardınan evine giden Gazi Hasan Kanat aniden rahatsızlandı, ailesinin 112 acil sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından Ambulans ile Kastamonu Devlet Hastanesi sevk edilen Kanat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanat’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı. Kore Gazisi Hasan Kanat’ın cenazesi bu gün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen Askeri törenle yukarı Şehirören köyü kabristanlığında defnedildi. Merhum Kanat’ın Cenazesine Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, MHP Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber’in yanı sıra çok sayıda köy sakini ve gazinin sevenleri katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı