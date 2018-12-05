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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kore gazisi Ayaz son yolculuğuna uğurlandı - ELAZIĞ

Kore gazisi Ayaz son yolculuğuna uğurlandı - ELAZIĞ

- Cenazeden genel görüntü - Katılımcılardan görüntü - Cenaze namazı kılınması - Dua edilmesi - Türk bayrağına sarılı naaşı - Askerlerin omuzlarından araca götürülmesiKore gazisi son yolculuğuna uğurlandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da vefat eden Kore gazisi İsmail Ayaz (89) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Kore gazisi Ayaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında, törenin yapılacağı İhsaniye Camisi'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında askeri araca konulan Ayaz'ın cenazesi Elazığ Asri Mezarlığı'nda defnedildi.Törene, Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Ayaz'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

General Cenaze Namazı Askeri Tören Sivil Toplum Orgeneral 

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