Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Korana'ya rağmen evlerinden mecbur çıktılar

Korana'ya rağmen evlerinden mecbur çıktılar

Binadan detay

İsaf Nadan Öğretmen Hasar Tespit 

-Röportajlar

( RİZE )- Rize'de kolonlarında çatlaklar oluşan 10 katlı bina sakinleri çaresiz evlerini terk ettiler RİZE

- Rize’de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 10 katlı apartman sakinleri Korona virüsü salgınına rağmen çaresiz evlerini terk ettiler. Olay Merkez’e bağlı Camiönü mahallesinde dün akşam 17.00 sularında meydana geldi. Çay apartmanında oturan apartman sakinleri binanın kolonlarından bir ses geldiğini duyarak Rize Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Rize Belediyesi ve Rize Valiliğine bağlı teknik ekipler yaptıkları çalışmalardan sonra binanın 4 taşıyıcı kolonunda hasar tespit etti. Ekipler 44 daire ve 10 ticari işletmenin bulunduğu 10 katlı bina hakkında hemen tahliye kararı çıkartılarak bina boşaltıldı. Evlerini acil olarak boşaltmak zorunda kalan bina sakinlerinden bir kısmı akrabalarına giderken bir kısmı ise öğretmen evine yerleştirildi. "Ne yapacağız şaşırdık" Daha önce binanın sağlamlığının ölçüldüğü ve yüzde 60 sorunlu çıktığını dile getiren Cesim Amedi isimli binada oturan bir vatandaş “28 yıldır burada oturuyorum. Allah’tan gelen bir afet gibidir bu da. Mağdur olduk yani ne yapacağız şimdi bizde şaşırdık, sokakta kaldık. Gece boşalttık evi, ceketimizi aldık çıktık hemen. Çöküntü varmış altta, kolonları patlamış. Çoluk çocuk mecbur kaldık gece yarısı çıktık dışarı, gece otelde kaldık. Daha önce bakmıştılar binanın durumuna yüzde 60 sıkıntılı demişlerdi. Bu geç kalmış bir durum. Korona virüs salgını nedeniyle her taraf sıkıntılı, sokağa çıkmak bile bizim için sıkıntılı bir durum. Şuan kalacak bir yerimiz yok, 6 nüfusla dışarda kaldık” ifadelerini kullandı. "Çatlama sesi ile herşey ortaya çıktı" Dün akşam saat 17.00’da meydana gelen çatırtı seslerinin ardından Rize Belediyesi ekiplerine haber verildiğini dile getiren Günaydın Memişoğlu “Akşam saat 17.00’da bir çatlama oldu, ses duyuldu ve Rize Belediyesi’ne haber verildi.
Belediye ekipleri geldi ve tahliyesini istediler binanın. Gece de gelip mühürlediler. Vali bey kriz masası oluşturdu, ev bulamayan vatandaşlar öğretmen evine yerleştirildi, yurt açıldı oraya yerleştirildi” dedi.
Kızının evine misafirliğe gittiği akşam böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden Şükran Ülgen ise herkesin üzgün olduğunu dile getirerek “Bizde dün haber aldık ilk defa, alttan kolonlar patlamış hemen acil çıkarttılar bizi dışarıya, kıyafetlerimiz falan hep içeride kaldı. Şimdi belediyeyi bekliyoruz müsaade ederseler içeriden eşyalarımızı alacağız. Herkesin morali çok bozuk” şeklinde konuştu.
(HFD-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı