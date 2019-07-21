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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Köprülü kavşakta zincirleme kaza: 2 yaralı

Köprülü kavşakta zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza yapan araçlar

İlk Müdahale Polis Köprülü Zincirleme Kaza Polis Ekipleri 

-Yaralılara ambulansta ilk müdahale yapılması
-Polisin kaza yerinde inceleme yapması
-Detaylar

( KARAMAN -ÖZEL) KARAMAN

- Karaman’da köprülü kavşakta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i bayan 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan Ereğli Köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem D. yönetimindeki 70 EC 196 plakalı otomobil, köprülü kavşağa yaklaştığı sırada önünde giden araçların yavaşlayarak durması sonucu oda durdu. Adem D., diğer araçların hareket etmesini beklerken, arakadan gelen 3 aracın birbirine çarpması sonucu zincirleme kaza yaşandı. Kaza sonrası olay yerine ambulanslarla polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, başka bir kazanın meydana gelmemesi için kavşağa giden yolun sağ şeridini trafiğe kapattı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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