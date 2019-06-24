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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Köprüler bakımda: 'Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 4 şeridi kapatılacak'

Köprüler bakımda: 'Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 4 şeridi kapatılacak'

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) Köprüler bakımda: "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 4 şeridi kapatılacak"- Karayolları Genel Müdürlüğü:- "15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ana Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankrajlarının Su Drenajı Yapım İşi çalışmaları sürdürülmektedir" İSTANBUL

Gesi 


- Karayolları Genel Müdürlüğü, '15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ana Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankrajlarının Su Drenajı Yapım İşi' çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Boğaz geçişlerini sağlaması bakımından İstanbul ulaşımının can damarı olan Boğaz Köprülerimizin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için; “15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ana Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankrajlarının Su Drenajı Yapım İşi” çalışmaları sürdürüldüğü kaydedilerek şu bilgilere yer verildi: "Bu çalışmalar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde mevcut eski asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesi ile köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecektir. İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde azami özen gösterilerek 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmalara 27 Haziran 2019 tarihinde başlanarak 17 Ağustos 2019’da bitirilmesi planlanmaktadır. Çalışmalar esnasında köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki (Güney platform) 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacaktır. Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit kapatılarak, trafik akışı güney platformdan 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak yapılacaktır. Gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar esnasında sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir." (BC-ÖK-Y)
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