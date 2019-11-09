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( MOSKOVA ) - Köprüden otoyola düşen motosiklet sürücüsü öldü MOSKOVA



- Rusya’da motosiklet sürücüsü motoruyla köprü üstünden geçerken virajı alamayarak otoyola uçtu. Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi. Motoruyla trafikte ilerleyen sürücü hızlı bir şekilde otoyolun üstündeki köprüye doğru yol aldı. Köprü yokuşunu aynı hızla çıkan sürücü tam köprünün üstüne çıktığında virajı alamadı. Ani manevra yapamayan sürücü köprünün kenarına çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle motorun üstünden fırlayarak köprüden uçtu. Motosiklet ise köprüde kaldı. Köprüden fırlayan sürücü otoyolun ortasına düşerek feci şekilde can verdi. Yaşanan olayla ilgili Moskova bölge savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken sürücünün cesedi morga götürüldü.



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