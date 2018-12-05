Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Köprüde zincirleme kaza: -6 araç birbirine girdi Haberi

Köprüde zincirleme kaza: -6 araç birbirine girdi Haberi

olay yeri detaylar

( BURSA ) BURSA

Zincirleme Kaza 


- Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif yağmurla birlikte meydana gelen kazada 6 araç birbirine girdi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt’a seyir halinde olan 35 AY 2477 plakalı özel otomobile Özdilek Köprüsü üzerine geldiği sırada, arkasından seyir halinde olan 16 Z 5480 plakalı özel otomobil kayganlaşan yolda duramayarak çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan 16 BAH 82, 16 KMG 72, 26 VE 926 ve 16 R 1153 plakalı araçların ardı ardına birbirlerine çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan olamazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza yerine gelen trafik ekipleri, gerekli işlemlerin ardından araçları kaza yerinden kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı. (SD-
İlgili Foto Galeriler
Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralıAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralı
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!
Ankara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı VarAnkara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı