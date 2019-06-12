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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Köprüde sıkışan tırı keserek çıkardılar

Köprüde sıkışan tırı keserek çıkardılar

Tır’dan detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

Akkale 


- Edirne-Çanakkale yolunda köprüye sıkışan tır, tekerlekleri indirilip üstten kesilerek kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Biçer yönetimindeki 22 EBE 60 plakalı tır, Keşan'dan çıkarken gece 03.00 sularında altından geçmek istediği Edirne-Çanakkale yolu altında bulunan köprüye takıldı. Tırı çıkarmak için denen yöntemler başarısız olurken, Keşan Belediyesi İtfaiyesi ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin çabalarıyla lastikleri indirilen ve dorse direkleri kesilen tır sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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