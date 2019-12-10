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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Köprü ve viyadük çalışmasında vinç devrildi: 1 ölü

Köprü ve viyadük çalışmasında vinç devrildi: 1 ölü

Olayın yaşandığı bölge

Jandarma Bild 

-Jandarma ekipleri
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ-Malatya arasında yapımı süren Kömürhan Köprüsü ve viyadük çalışması sırasında vincin devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti. Olay, Elazığ-Malatya sınırında bulunan iki şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü ve viyadük alanında tünel inşası sırasında kullanılan vinçlerden 1 tanesi devrildi. O sırada işçilerden biri vincin altında sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vinç altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybeden işçinin cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkartılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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