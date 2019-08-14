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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Köprü üzerinde korkutan araç yangını

Köprü üzerinde korkutan araç yangını

Tokat'ın Turhal ilçesinde köprü üzerine alev alan otomobil

İlk Müdahale Araç Yangını Bild Yükselen Yangına Müdahale 

-Yangın söndürme cihazı ile yapılan müdahale
-Ortalığın toza kaplanması
-Müdahalenin yetersiz kalması
-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi
-Yaşanan panik anları
-Yangının söndürülmesi

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta seyir halindeyken köprü üzerinde alev alan LPG'li otomobil korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Turhal ilçesinde E.G (58) idaresindeki seyir halinde olan 60 ZE 586 plakalı otomobilin Yeşilırmak nehri üzerindeki Kesikbaş köprüsünde motor kısmından duman yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücünün aracını durdurarak inerken, biranda yükselen alevlere çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yangın söndürme tüpleri ile yapılan ilk müdahale yetersiz kaldı. Otomobildeki alevlerin daha da yükselmesiyle çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede yapılan müdahale ile otomobil söndürülürken, yaşanan olayda can kaybı yaşanmadı. LPG’li aracın patlama ihtimali nedeniyle korku dolu anlar yaşanırken, kısa sürede olay yerine gelen Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın maddi hasarla atlatılırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. (Nİ
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