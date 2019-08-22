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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Köprü'de mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı - ZONGULDAK Video

Köprü'de mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı - ZONGULDAK Video

- Köprüde mahsur kalan 7 kişilik aile - AFAD ve jandarma ekipleri - Dereye kurulan kurtarma tertibatı ile ailenin kurtarılması Sağanak nedeniyle çöken köprüde mahsur kalan aile kurtarıldı - Kozlu ilçesinde sağanak nedeniyle taşan deredeki köprünün çökmesi sonucu mahsur kalan 7 kişilik aile, ekiplerce kurtarıldıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Kozlu ilçesinde sağanak nedeniyle taşan deredeki köprünün çökmesi sonucu mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanağın ardından Bozca ve Dereköy köyleri arasında ulaşımı sağlayan köprü çöktü. Köprüde mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.Bölgeye gelen ekipler, dereye kurdukları kurtarma tertibatı ile aileyi güvenli bölgeye taşıdı.Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Jandarma Güvenli Bölge Şili 

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